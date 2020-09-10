Завацька вийшла до парного півфіналу турніру WTA в Стамбулі

Словацько-український дует Кароліна Шмідлова - Катаріна Завацька зіграє в 1/2 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul в Стамбулі (Туреччина) з призовим фондом $225 тисяч.

У чвертьфінальному матчі Шмідлова і Завацька завдали поразки казахстансько-російському тандему Анна Даниліна - Яна Сизикова - 6:2, 6:2, повідомляє Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 3 хвилини.

Зазначимо, що Завацька вперше на турнірах WTA вийшла до півфіналу парного розряду. Торік Катаріна вперше пробилася до 1/2 фіналу одиночного розряду в Ташкенті (Узбекистан).

Читайте також: Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером

За вихід у фінал змагань Шмідлова і Завацька зустрінуться з переможницями протистояння посіяних під другим номером австралійками Еллен Перес і Сторм Сандерс з британсько-новозеландською парою Наомі Броуді - Ерін Рутліф.

На фото: Катаріна Завацька (праворуч) і Кароліна Шмідлова (TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul).