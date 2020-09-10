Зозуля зустрівся в Іспанії з міністром закордонних справ України

Дмитро Кулеба отримав іменну футболку «Альбасете».

Нападник «Альбасете» Роман Зозуля зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою під час його візиту до Іспанії, повідомляє сторінка МЗС України у Фейсбуці.

Форвард подарував чиновнику іменні футболки клубу для нього і президента України Володимира Зеленського, а також футболку зі своїм прізвищем.

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«Хочу сказати Роману, що Україна з ним. Нехай знає, що коли його несправедливо атакують і звинувачують, то як у футболі - він форвард попереду, а позаду вас вся команда.

Команда позаду вас - це вся Україна. Спасибі, що ви є, граєте, завжди зі своєю країною, незалежно від того, в якому чемпіонаті ви граєте», - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Романа Зозулю визнали найціннішим гравцем «Альбасете» в минулому сезоні.

Фото: twitter.com/AlbaceteBPSAD