У англійській футбольній Прем’єр-лізі збільшили дозволену кількість замін

Клубам англійської футбольної Прем’єр-ліги упродовж усіх матчів чинного сезону дозволятиметься робити по п’ять замін гравців, замість чинних трьох.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Прем’єр-ліги, до якої входять 20 провідних англійських футбольних клубів.

“Акціонери Прем’єр-ліги сьогодні погодилися стосовно тимчасових змін до правил щодо замін гравців. Протягом решти сезону 2019/2020 кількість замін гравців, які можна провести протягом матчу, буде збільшено з трьох до п’яти”, - стверджується у повідомленні.

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Зазначається, що це рішення “відповідає тимчасовим змінам до правил, зробленим минулого місяця Радою Міжнародної федерації футболу”.

Окрім цього, усім командам Прем’єр-ліги цього сезону буде дозволено тримати на лаві запасних дев’ять гравців замість семи, як було раніше.

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Нагадаємо: відповідно до попереднього плану, матчі Прем’єр-ліги, припинені 13 березня, повинні відновитися 17 червня. Минулого тижня команди отримали довгоочікуваний дозвіл розпочати повноконтактні тренування.