Португалія поновлює футбольний сезон
Укрінформ
У середу, 3 червня, поновлюється чемпіонат Португалії з футболу, який був припинений з 9 березня через пандемію коронавірусу.
Першими після паузи зіграють "Портімоненсе" і "Жил Вісенте", "Фамалікан" і "Порту", повідомляє Укрінформ.
Матчі пройдуть без глядачів.
Після 24-ти зіграних турів Прімейра-лігу очолює "Порту". "Дракони", в активі яких 60 очок, на 1 очко випереджають чинного чемпіона лісабонську "Бенфіку". В єврокубковій зоні також знаходяться "Брага" (46) і "Спортинг" (42).
Фото - fcporto.pt.