Португалія поновлює футбольний сезон

У середу, 3 червня, поновлюється чемпіонат Португалії з футболу, який був припинений з 9 березня через пандемію коронавірусу.

Першими після паузи зіграють "Портімоненсе" і "Жил Вісенте", "Фамалікан" і "Порту", повідомляє Укрінформ. Матчі пройдуть без глядачів. Читайте також: "Динамо" у червні зіграє п'ять матчів Після 24-ти зіграних турів Прімейра-лігу очолює "Порту". "Дракони", в активі яких 60 очок, на 1 очко випереджають чинного чемпіона лісабонську "Бенфіку". В єврокубковій зоні також знаходяться "Брага" (46) і "Спортинг" (42). Фото - fcporto.pt.