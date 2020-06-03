"Динамо" у червні зіграє п'ять матчів

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) оприлюднив календар матчів команди, які відбудуться у червні.

На відміну від попередніх років, коли у перший літній місяць футболісти "Динамо" традиційно йшли у відпустку після завершення сезону, цьогоріч пандемія COVID-19 внесла значні зміни, тому у червні на "біло-синіх" чекають п’ять офіційних матчів, повідомляє динамівська пресслужба.

Перший із них вже цієї неділі відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". Без глядачів на трибунах.

Календар матчів "Динамо" у червні:

7 червня. 17.00. УПЛ. 25 тур. "Динамо" - "Олександрія"

13 червня. 17.00. УПЛ. 26 тур. "Зоря" (Луганськ) - "Динамо"

17 червня. Кубок України. 1/2 фіналу. "Минай" (Закарпатська область) - "Динамо"

21 червня. 17.00. УПЛ. 27 тур. "Динамо" - "Колос" (Ковалівка)

27 червня. УПЛ. 28 тур. "Десна" (Чернігів) - "Динамо".