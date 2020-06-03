Київське "Динамо" цікавиться турецьким тренером - Fotospor

45-річний головний тренер турецького футбольного клубу "Аланьяспор" Ерол Булут потрапив до сфери інтересів київського "Динамо".

Український клуб шукає заміну нинішньому наставнику Олексію Михайличенку і вважає Булута одним з пріоритетних варіантів, повідомляє турецьке видання Fotospor.

"Булут розглядається в якості пріоритетного варіанту, оскільки він має досвід виступів у чемпіонаті України (за донецький" Металург "у 2007-2009 роках. - Ред.) і володіє українською", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що кандидатуру турецького фахівця запропонував спортивний директор "Динамо" Володимир Безсонов.

Фото: fotospor.com.