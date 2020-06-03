Шаран назвав гравців, які не допоможуть "Олександрії" в матчі проти "Динамо"

Головний тренер футбольного клубу "Олександрія" Володимир Шаран розповів, з якою кадровою ситуацією команда підходить до відповідального матчу проти київського "Динамо" в 25-му турі Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Наставник олександрійців, які претендують на третє місце в УПЛ, сподівається забрати з НСК "Олімпійський" хоча б нічию, як це вже було в матчі Кубка України, повідомляє "Команда№1".

"Ми розуміємо, як важко буде в грі з "Динамо", особливо на "Олімпійському". У Кубку України ми зіграли з киянами - 0:0 в основний час. Тому, чому б не спробувати так і в чемпіонаті. Можна сказати, що на матч з динамівцями "Олександрія" готується в оптимальному складі. Травма Андрія Запорожана всім відома, а Роман Вантух не зможе зіграти через умови оренди", - сказав Шаран.

Після 24-х турів в активі "Олександрії" 43 очки і п'яте місце в турнірній таблиці. "Динамо" йде четвертим, випереджаючи команду Шарана на 3 очки.

Нагадаємо, що поєдинок "Динамо" - "Олександрія" відбудеться в неділю, 7 червня. Початок о 17.00.

Фото: fco.com.ua.