"Шахтар" і "Десна" зіграють у 25-му турі УПЛ на НСК "Олімпійський"

Матч 25-го туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) між "Десною" і "Шахтарем" пройде не в Чернігові, як планувалося.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького футбольного клубу

Відзначається, що зустріч перенесена до Києва і відбудеться на НСК "Олімпійський", а номінальним господарем буде саме "Шахтар".

Зустріч "Шахтаря" і "Десни" відбудеться 6 червня о 17.00, а на наступний день на "Олімпійському" київське "Динамо" прийме "Олександрію".

Нагадаємо, що на час карантину "Шахтар" буде проводити всі свої домашні матчі на столісном НСК "Олімпійський".

У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" випереджає "Десну", "Динамо", а також луганську "Зорю" на 16 очок.

Фото: shakhtar.com.