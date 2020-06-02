Матчі "Карпат" з "Ворсклою" та "Дніпром-1" не відбудуться - УПЛ

Матчі 25-го туру футбольної Прем'єр-ліги "Ворскла" - "Карпати" та 26-го туру "Карпати" - "Дніпро-1" не відбудуться.

Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Матчі 25-го туру "Ворскла" - "Карпати" та 26-го "Карпати" - "Дніпро-1" за рішенням Дирекції УПЛ не відбудуться. Причина - повторне тестування (65 осіб) на COVID-19 виявили позитивні результати в 25-ти гравців та персоналу "Карпат". Керівництво Української асоціації футболу та Української Прем’єр-ліги були оперативно поінформовані про ситуацію у таборі львівської команди. Згідно отриманої інформації, інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, а в клубі повністю скасовано будь-які тренування та запроваджено карантин щонайменше на два тижні", - йдеться у повідомленні.

За результатами повторних ПЛР-тестувань футбольної команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу львівські "Карпати" сьогодні були змушені констатувати спалах захворювання на COVID-19 і запровадити карантин.

Фото: fckarpaty.com.