Футболісти "Карпат" йдуть на карантин через спалах COVID-19

За результатами повторних ПЛР-тестувань футбольної команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу львівські "Карпати" змушені констатувати спалах захворювання на COVID-19.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті "зелено-білих".

"Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків.

Відповідно до протоколу, про ситуацію у таборі команди були оперативно повідомлені Українська Асоціація Футболу та Прем’єр-ліга. Карантин у клубі запроваджено щонайменше на два тижні, повністю скасовано будь-які тренування.

Звертаємось до найвищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки поточного сезону. Також звертаємося до усіх без винятку клубів України - максимально відповідально ставтеся до тестувань гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто.

Ми сподіваємося, що після завершення карантину, вже здорові гравці, із залученням карпатівців усіх вікових категорій, зможуть відновити тренувальний процес і дограти чемпіонат", - наголошується у заяві футбольного клубу "Карпати".

Таким чином, матч 25-го туру УПЛ між полтавською "Ворсклою" та "Карпатами" не відбудеться.