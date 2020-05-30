УПЛ відклала матч «Карпати» - «Маріуполь»

Причина – позитивні результати тестів на коронавірус у футболістів і персоналу львівської команди.

УПЛ на своєму офіційному сайті підтвердила інформацію про те, що матч 24-го туру між «Карпатами» і «Маріуполем» не відбудеться. Причина - позитивні результати тестів на коронавірус у футболістів і персоналу львівської команди.

Матч мали зіграти в неділю, 31 травня. Незабаром приймуть рішення про подальшу долю матчу «Карпати» - «Маріуполь».

«Карпати» вже підтвердили наявність інфікованих в клубі. За інформацією Sport Arena, коронавірус виявили у двох футболістів львівського клубу.

Сьогодні о 14:00 сезон в УПЛ відновиться матчем між «Колосом» і «Десною». А вже завтра «Шахтар» в центральному матчі туру прийматиме «Динамо» в Києві.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко повідомляв, що в разі виявлення коронавірусу у гравця тур не будуть зупиняти, а команди не підуть на карантин.

Фото: facebook.com/fckarpaty