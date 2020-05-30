Матч «Карпати» - «Маріуполь» не відбудеться, у львівському клубі є заражені коронавірусом

Матч мали зіграти 31 травня о 14:00.

Журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас повідомив на своїй сторінці у Twitter, що матч 24-го туру УПЛ «Карпати» - «Маріуполь» не зіграють через поширення коронавірусу у львівському клубі.

«Матч «Карпати» - «Маріуполь» не відбудеться. У таборі львів'ян зафіксовано інфікування коронавірусом. Гравцям сказали не приїжджати 30 травня на тренування і скасували підготовку до матчу. Автобус «Маріуполя» вже розвернувся зі свого шляху на Львів», - написав Бурбас.

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Згодом «Карпати» підтвердили поширення коронавірусу в клубі.

«Тестування на COVID-19 виявило позитивні результати в окремих гравців і серед персоналу «Карпат». Інфікованих відразу ж перевели на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.

Керівництво УАФ і УПЛ оперативно сповіщено про ситуацію в таборі команди. Очікуємо, що незабаром офіційно приймуть рішення про неможливість проведення матчу «Карпати» - «Маріуполь». 1 червня львів'яни пройдуть ще одне тестування», - сказано в заяві клубу.

Матч «Карпати» - «Маріуполь» мали зіграти 31 травня о 14:00.

Нагадаємо, президент УАФ Андрій Павелко повідомляв, що в разі виявлення коронавірусу у гравця тур не будуть зупиняти, а команди не підуть на карантин.

Фото: facebook.com/fckarpaty