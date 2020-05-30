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субота, 30 травня 2020, 10:14
Україна поновлює футбольний сезон
30.05.2020 10:04
Укрінформ
Україна поновлює футбольний сезон
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Усі заходи до Дня Києва відбуватимуться в онлайн форматі
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Про Життя
Регіони
Київ
Крим
Спорт
Діаcпора
Технології
Туризм
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