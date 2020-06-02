Попов не допоможе "Динамо" у матчі з "Олександрією"

Захисник київського "Динамо" Денис Попов не допоможе команді в матчі 25-го туру футбольної Прем'єр-ліги проти "Олександрії".

Як повідомляє пресслужба столичного клубу, жовта картка на 22-й хвилині матчу з донецьким "Шахтарем" (1:3) стала для основного оборонця "біло-синіх" четвертою в чемпіонаті.

"Динамо" прийматиме "Олександрію" в неділю, 7 червня. Початок матчу - о 17.00.

Нинішнього сезону Попов зіграв за "Динамо" в 17 матчах і забив 2 м'ячі.

Після 24-х турів "Динамо" посідає четверте місце в турнірній таблиці і має рівну кількість очок з луганською "Зорею" і чернігівською "Десною" (у всіх - по 46). "Олександрія" йде п'ятою (43 очки).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.