Перед матчем з «Олександрією» «Динамо» покаже на стадіоні відеозвернення уболівальників

Київський клуб запрошує усіх підтримати команду віртуально.

«Динамо» організувало конкурс для уболівальників перед матчем 25-го туру УПЛ з «Олександрією», повідомляє офіційний сайт киян.

«Пропонуємо всім небайдужим зробити відеозвернення зі словами підтримки команді, яке гравці зможуть побачити перед початком наступного матчу на великих табло «Олімпійського» і надихнутися безпосередньо перед стартом гри.

Також це відео зі зверненнями уболівальників розмістять на офіційному клубному каналі в YouTube», - сказано в заяві клубу.

Матч «Динамо» - «Олександрія» зіграють 7 червня, початок – о 17:00.

Нагадаємо, «Шахтар» з рахунком 3:1 здобув вольову перемогу над київським «Динамо» в поєдинку 24-го туру УПЛ.

Турнірне становище команд першої шістки: «Шахтар» - 62 очки (після 24-х матчів), «Зоря» - 46 (24), «Десна» - 46 (24), «Динамо» - 46 (24), «Олександрія» - 43 (24), «Колос» - 26 (24).

Фото: сайт ФК "Динамо"