Грузія відновить футбольний сезон 25 червня
Укрінформ
Чемпіонат Грузії-2020 з футболу, перерваний через пандемію коронавірусу, відновиться 25 червня.
Про це повідомляє офіційний Twitter-аккаунт Федерації футболу Грузії.
"Усі команди будуть двічі протестовані на коронавірус наступного тижня напередодні відновлення чемпіонату", - наводить пресслужба слова президента Федерації Левана Кобіашвілі.
При цьому уточнюється, що змагання проводитимуться з урахуванням усіх вказівок уряду і міністерства охорони здоров'я країни.
Фото - Twitter.gff.ge..