Виступ "Барком-Кажанів" у чемпіонаті Польщі приніс би користь збірній – президент ФВУ

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник прокоментував бажання львівського клубу "Барком-Кажани" грати у чемпіонаті Польщі.

Михайло Мельник у коментарі "Главкому", зокрема, зазначив, що цей досвід був би на користь волейбольній збірній Україні, адже збірна Польщі – чемпіон світу.

"Вже розмовляв на цю тему і з власником "Кажанів" Олегом Бараном, і з генеральним секретарем Польської федерації. Наразі це тільки декларації, хоча схожі розмови ведуться давно. Такі питання підіймав у розмовах з польськими партнерами зокрема і я. Нам було б за честь, якби поляки прийняли нашого представника в ПлюсЛігу. Але наразі мусимо визнати, що така співпраця має односторонній характер. Вона корисна лише нам. Польща – чемпіон світу, звичайно, було б корисно й почесно, якби наш клуб грав у їхньому чемпіонаті. Це сприяло б кар’єрному зросту наших волейболістів, принесло б користь національній збірній.

Проте що з того полякам? Тільки клопіт, додаткові витрати, пов’язані з дальніми виїздами і перетином кордону. В будь-якому разі, свою згоду чи незгоду мають висловити польські клуби, а не їх національна федерація. Якщо вони погодяться, буде чудово", - зазначив Мельник.

Як повідомлялося, львівський волейбольний клуб "Барком-Кажани" подав заявку на участь у чемпіонаті Польщі. Польща - дворазовий чемпіон світу з волейболу, у них найсильніший вид спорту саме волейбол. "Барком-Кажани" у свою чергу - дворазовий чемпіон України.

Фото: ВК "Барком-Кажани"