Президент «Барком-Кажани» розповів подробиці участі клубу в чемпіонаті Польщі

Польща - дворазовий чемпіон світу з волейболу, у них найсильніший вид спорту саме волейбол.

Президент волейбольного клубу «Барком-Кажани» Олег Баран прокоментував ua.tribuna.com можливу участь клубу в чемпіонаті Польщі.

«Це ніяка не зрада, а нормальна практика. Маркетингово це варіант НБА - якщо і нас, і Берлін візьмуть. Це може бути рішення про розширення ліги і поділ на два дивізіони.

Рівень привабливості волейболу виходить на більш високий рівень. Не забувайте, що Польща - дворазовий чемпіон світу. У них найсильніший вид спорту саме волейбол», - вважає президент клубу.

За словами Олега Барана, його клуб міг би паралельно грати і в чемпіонаті України (лише на стадії плей-офф) і здобувати там путівку в єврокубки. Звісно, аби грати в чемпіонаті Польщі львівський клуб повинен збільшити бюджет і модернізувати місцевий палац спорту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Барком-Кажан» подали заявку на участь в чемпіонаті Польщі в сезоні 2020/21.

«Барком-Кажани» - дворазовий чемпіон України з волейболу. Львівська команда лідирувала і в розіграші Суперліги 2019/20, але через пандемію коронавірусу чемпіонат достроково завершили без визначення переможця.

Фото: Укрінформ