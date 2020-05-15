Львівський клуб "Барком-кажани" подав заявку на участь у волейбольному чемпіонаті Польщі

Львівський волейбольний клуб "Барком-кажани" подав заявку на участь у чемпіонаті Польщі.

Заявку розгляне рада чемпіонату. Про це повідомляє Volleyball.ua.

В історії польської Плюсліги зарубіжна команда ще жодного разу не брала участі в змаганнях, хоча запити з-за кордону надходили і раніше, в основному це були чеські та словацькі клуби.

Директор департаменту зв'язку польської волейбольної ліги Каміль Складовськи в інтерв'ю сайту Przeglad Sportowy підтвердив, що заявку на участь у чемпіонаті подав не лише львівський клуб, а ще й німецький клуб "Берлін".

"Можу підтвердити, що клуби з Берліна і Львова прислали свої заявки. Для нас це велика честь. Через спалах коронавірусу важко уявити розширення ліги і включення команд з-за меж Польщі. Але ніколи не говори ніколи", - заначив він.

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Екстренер львівської команди сезону-2015/16 Ян Сух у свою чергу заначив, що він підтримує "Барком Кажани" у бажанні грати в Польщі.

"Я за те, щоб "Барком" грав в Плюслізі. Давайте дамо їм шанс. Навіть в той час, коли я був тренером "Баркома", люди говорили про ідею приєднання команди до чемпіонату Польщі. В Україні ця команда не має собі рівних, тому вони хотіли б спробувати свої сили в нашій країні. У них дійсно сильна команда, прекрасний зал, який може вмістити понад 2000 глядачів і дуже добре організований клуб. Вони перемагали "Ресовію". Давайте повернемо Львів до Польщі хоча б у волейболі", - сказав Сух.

Фото: fvu.in.ua