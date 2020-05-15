Італійські клуби не згодні з медичним протоколом і відмовляються поновлювати тренування
Багато з них не вдоволені нинішнім медичним протоколом, повідомляє Football Italia.
Зокрема, клуби не влаштовує те, що в разі виявлення хвороби COVID-19 на 15-денний карантин відправляється вся команда, а не лише гравець або представник персоналу, що захворів. Також у клубах вважають, що медики не можуть нести юридичну відповідальність за захворювання членів команди або персоналу.
Ліга підтвердила, що зустрінеться з FIGC для обговорення пунктів медичного протоколу, інакше тренування не поновляться.
Як повідомляє Ua-football, повертатися до сесій відмовляються "Мілан", "Інтер", "Наполі", "Фіорентина," Кальярі", "Аталанта", "Верона", "Сампдорія" і "Дженоа".
Нагадаємо. що днями після тестування представників італійського футбольного клубу "Мілан" коронавірус виявили у трьох людей.
Серія А встановила попередню дату відновлення ігор - 13 червня.
Фото: milanac