Італійські клуби не згодні з медичним протоколом і відмовляються поновлювати тренування

Італійські футбольні клуби Серії А відмовляються поновлювати тренування 18 травня, як це затвердила Італійська федерація футболу (FIGC).

Багато з них не вдоволені нинішнім медичним протоколом, повідомляє Football Italia.

Зокрема, клуби не влаштовує те, що в разі виявлення хвороби COVID-19 на 15-денний карантин відправляється вся команда, а не лише гравець або представник персоналу, що захворів. Також у клубах вважають, що медики не можуть нести юридичну відповідальність за захворювання членів команди або персоналу.

Ліга підтвердила, що зустрінеться з FIGC для обговорення пунктів медичного протоколу, інакше тренування не поновляться.

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Як повідомляє Ua-football, повертатися до сесій відмовляються "Мілан", "Інтер", "Наполі", "Фіорентина," Кальярі", "Аталанта", "Верона", "Сампдорія" і "Дженоа".

Нагадаємо. що днями після тестування представників італійського футбольного клубу "Мілан" коронавірус виявили у трьох людей.

Серія А встановила попередню дату відновлення ігор - 13 червня.

Фото: milanac