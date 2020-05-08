Троє представників ФК "Мілан" заразилися коронавірусом

Після тестування представників італійського футбольного клубу "Мілан" коронавірус виявили у трьох людей.

Хто саме заразився - гравці або представники персоналу - не уточнюється, пише на сторінці у Twitter журналіст Ніколо Скіра.

"Рестарт Серії A стає все більш і більш складним", - пише Скіра.

Нагадаємо, що футболісти та співробітники клубів італійської Серії А проходять тестування на коронавірус перед поверненням до тренувань.

Практичні заняття в командних видах спорту в Італії можуть поновитися з 18 травня.

Чемпіонат Італії пішов на вимушену паузу, викликану пандемією коронавірусу, на початку березня.

Фото: milanac.