Троє представників ФК "Мілан" заразилися коронавірусом
Укрінформ
Після тестування представників італійського футбольного клубу "Мілан" коронавірус виявили у трьох людей.
Хто саме заразився - гравці або представники персоналу - не уточнюється, пише на сторінці у Twitter журналіст Ніколо Скіра.
"Рестарт Серії A стає все більш і більш складним", - пише Скіра.
Нагадаємо, що футболісти та співробітники клубів італійської Серії А проходять тестування на коронавірус перед поверненням до тренувань.
Практичні заняття в командних видах спорту в Італії можуть поновитися з 18 травня.
Чемпіонат Італії пішов на вимушену паузу, викликану пандемією коронавірусу, на початку березня.
Фото: milanac.