Футбольний чемпіонат Італії поновлять 13 червня

До кінця сезону-2019/20 в Серії А залишилося дограти 12 турів і чотири перенесені матчі 25-го туру.

На зборах асамблеї елітного футбольного дивізіону Італії (Серії А) прийняли рішення про поновлення сезону 13 червня, повідомляє офіційний сайт ліги.

Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколів про захист гравців. З 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, з 18-го дозволені групові заняття.

Нагадаємо, чемпіонат Італії призупинили на початку березня. Лідирує в Серії А – «Ювентус», який на одне очко випереджає «Лаціо».

До кінця сезону-2019/20 в Серії А залишилося дограти 12 турів і чотири перенесені матчі 25-го туру. У Кубку Італії - матчі-відповіді 1/2 фіналу і фінал.

Фото: legaseriea.it