Федерація тенісу України планує відновити сезон 1 червня

Федерація тенісу України планує відновити сезон національних турнірів 1 червня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба ФТУ.

"Федерація тенісу України планує відновити сезон національних турнірів у тиждень 1 червня 2020 року. У зв’язку з карантином календар зазнав суттєвих змін. Перші корективи внесені на півтора місяці. Також повідомляємо, що відкривається реєстрація на змагання", - йдеться в повідомленні.

Також ФТУ, спираючись на пропозиції ITF, а також з урахуванням національних особливостей, розробила перелік рекомендацій, які збільшать безпеку тренувального процесу в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів. На першому етапі, зокрема, дозволили проводити навчально-тренувальні процеси спортсменам національних збірних в олімпійських та неолімпійських видах спорту.

Фото: btu.org.ua