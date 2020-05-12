Національні іспанські тенісні турніри стартують 10 липня - Marca
Укрінформ
Турніри під егідою Федерації тенісу Іспанії (RFET) розпочнуться 10 липня.
Протягом місяця змагання проходитимуть у вихідні в чотирьох містах - Лериді, Мадриді, Вільєні та Севільї, повідомляє іспанське спортивне видання Marca.
Два турніру будуть командними, ще два пройдуть за олімпійською системою, починаючи з чвертьфіналів.
Раніше повідомлялося, що загалом RFET під час коронавірусної паузи у календарі планує провести 18 чоловічих і жіночих турнірів для професіоналів із загальним призовим фондом 600 тисяч доларів.
Фото: marca.com.