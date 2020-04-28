Футбольний чемпіонат у Чехії планують поновити 25 травня
Про це повідомляє Footboom.com із посиланням на пресслужбу турніру.
План відновлення сезону має затвердити комітет чеської Ліги 12 травня. Рішення залежитиме від рекомендацій з боку уряду і міністерства охорони здоров'я країни.
За інформацією Prague Morning, ігри проводитимуть без глядачів.
Нагадаємо, що чемпіонат Чехії з футболу був припинений через пандемію коронавірусу. У турнірі зіграно 24 тури. Лідером є празька "Славія", яка випереджає "Вікторію" (Пльзень) на 8 балів.
Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня, Завершити чемпіонат планують до 10 липня.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних. До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).
У Чехії 7 445 хворих, 223 людини померли, 2 834 одужали.
В Україні станом на 28 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусу, включаючи 220 смертей та 864 одужання.
Фото: slavia.cz