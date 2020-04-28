Футбольний чемпіонат у Чехії планують поновити 25 травня

У Чехії футбольний чемпіонат серед елітного та другого дивізіонів планують поновити 25 травня.

Про це повідомляє Footboom.com із посиланням на пресслужбу турніру.

План відновлення сезону має затвердити комітет чеської Ліги 12 травня. Рішення залежитиме від рекомендацій з боку уряду і міністерства охорони здоров'я країни.

За інформацією Prague Morning, ігри проводитимуть без глядачів.

Нагадаємо, що чемпіонат Чехії з футболу був припинений через пандемію коронавірусу. У турнірі зіграно 24 тури. Лідером є празька "Славія", яка випереджає "Вікторію" (Пльзень) на 8 балів.

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня, Завершити чемпіонат планують до 10 липня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі досягла 3 мільйони 64 тисячі, включаючи більш ніж 211 тисяч летальних. До трійки найбільш уражених хворобою держав входять США (1 010 507 випадків), Іспанія (229 422) та Італія (199 414).

У Чехії 7 445 хворих, 223 людини померли, 2 834 одужали.

В Україні станом на 28 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусу, включаючи 220 смертей та 864 одужання.

Фото: slavia.cz