УПЛ може поновитися 13-14 червня
Укрінформ
Завершити чемпіонат планують до 10 липня.
Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня, повідомляє Meta Ratings.
9 турів, які залишилися, планують дограти до 10 липня. Перед рестартом турніру клуби матимуть мінімум два тижні на підготовку.
Це все буде можливо за найсприятливішого прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Розглядаються й інші варіанти відновлення чемпіонату України.
Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.
УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті «Шахтар», в активі якого 59 очок. На другому місці «Зоря» - 36 балів. Стільки ж очок і у київського «Динамо», що йде третім.
Фото: Укрінформ