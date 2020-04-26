Завершити чемпіонат планують до 10 липня.

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня, повідомляє Meta Ratings.

9 турів, які залишилися, планують дограти до 10 липня. Перед рестартом турніру клуби матимуть мінімум два тижні на підготовку.

Це все буде можливо за найсприятливішого прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Розглядаються й інші варіанти відновлення чемпіонату України.

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Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті «Шахтар», в активі якого 59 очок. На другому місці «Зоря» - 36 балів. Стільки ж очок і у київського «Динамо», що йде третім.

Фото: Укрінформ