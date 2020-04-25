Клуби УПЛ протестують гравців на коронавірус

Карантин в Україні продовжили до 11 травня, орієнтовне відновлення чемпіонату – початок червня.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий впевнений, що клуби проведуть тестування гравців на коронавірус перед поновленням чемпіонату, повідомляє meta-ratings.com.ua.

«Відомо, що всі клуби УПЛ активно беруть фінансову участь в допомозі медичним установам в боротьбі з коронавірусом.

Тому я не сумніваюся, що перед поновленням чемпіонату України самі клуби ретельно поставляться до здоров'я своїх футболістів і зможуть провести при необхідності ці тести», - сказав Дикий.

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Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті «Шахтар», в активі якого 59 очок. На другому місці «Зоря» - 36 балів. Стільки ж очок і у київського «Динамо», що йде третім.

До завершення чемпіонату України командам необхідно провести ще дев'ять турів.