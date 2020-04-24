Павелко пообіцяв дограти чемпіонат та Кубок України з футболу

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко, коментуючи рішення онлайн-виконкому УЄФА, пообіцяв дограти чемпіонат та Кубок країни.

У своєму Facebook керманич укркаінского футболу написав, що переможці визначатимуться за спортивним принципом.

"Чемпіонат та Кубок України треба дограти, як мають бути дограні всі матчі чемпіонатів інших європейських асоціацій. Такою була й залишається позиція виконкому УЄФА. Переможці національних клубних змагань та учасники єврокубків від України визначатимуться за спортивним принципом - це пріоритет №1! Перешкодити завершенню чемпіонату УПЛ та розіграшу Кубка України може лише продовження урядом дії рішення про неможливість проведення футбольних змагань або непереборні економічні труднощі", - написав, зокрема, Павелко.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko.