УЄФА зберіг назву Євро-2020 для турніру влітку 2021 року

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення, що після перенесення проведення чемпіонату Європи-2020 на літо 2021 року турнір збереже колишню назву.

Рішення було прийнято після ретельного внутрішнього розгляду, а також дискусій з партнерами, і дозволяє УЄФА зберегти оригінальну концепцію турніру і відсвяткувати 60-річчя чемпіонату Європи з футболу (1960-2020), повідомляє пресслужба організації.

Крім того, збереження назви нагадає, як вся футбольна сім'я згуртувалася в надзвичайних обставинах і відреагувала на пандемію вірусу COVID-19 і важкі часи, які пережили в 2020 році Європа і весь світ.

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Рішення відповідає зобов'язанням УЄФА зробити Євро-2020 стійким турніром без зайвого сміття і відходів. На момент перенесення чемпіонату вже виготовлено безліч брендованих товарів. У разі зміни назви їх довелося б знищити і зробити нові.