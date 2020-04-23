УЄФА достроково виплатить 70 мільйонів євро 676 клубам за участь гравців у матчах збірних

У світлі кризи і фінансових труднощів, з якими стикнулися багато клубів по всій Європі виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв рішення про негайні виплати клубам за участь їхніх гравців у матчах національних збірних.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Хоча спочатку ці виплати планувалося перерахувати по завершенні плей-офф європейських відбіркових турнірів:

50 мільйонів євро підуть клубам, що надавали гравців для 39 національних команд, які беруть участь у стикових матчах Європейської кваліфікації;

17,7 мільйонів євро отримають клуби, що відпускали гравців в 16 збірних, які беруть участь в стикових матчах Європейської кваліфікації (не включаючи відкладені платежі за самі стикові матчі);

2,7 мільйона євро отримають клуби, які відпустять гравців на стикові матчі (ці платежі будуть зроблені восени після закінчення стикових матчів).

За меморандуму про порозуміння між УЄФА та Асоціацією європейських клубів (АЕК) в зв'язку з Євро-2020 клубам буде виділено не менше 200 мільйонів євро. Згідно з механізмом виплат, затвердженого виконкомом УЄФА, клуби, які відпускали гравців на матчі Європейської кваліфікації і Ліги націй УЄФА, отримають 70 мільйонів євро. Решта 130 мільйонів євро отримають клуби, чиї футболісти поїдуть на фінальний турнір Євро-2020.

"Європейські клуби є невід'ємною частиною успіху наших національних командних змагань, - цитує офіційний сайт УЄФА главу організації Александера Чеферіна. - Саме тому частина доходів від змагань між наіцональними збірними розподіляється між клубами, які відпускають гравців на ці матчі. У ці важкі часи, коли багато клуби стикаються з фінансовими проблемами, особливо з їх грошовим потоком, ми зобов'язані зробити так, щоб клуби отримували ці виплати якомога швидше".