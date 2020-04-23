УЄФА хоче переконатися, що національні чемпіонати завершаться до 3 серпня

На засіданні Виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яке відбулася сьогодні, 23 квітня, в режимі відеоконференції, було прийнято кілька рекомендацій для країн-членів.

Догравання національних чемпіонатів-2019/20 не повинно виходити за межі дати 3 серпня, повідомляє SportMediaset.

55 членів-федерацій повинні до 27 травня подати плани-календарі своїх чемпіонатів.

УЄФА хоче переконатися, що всі асоціації зможуть дограти матчі, що залишилися в календарі.

У разі неможливості закінчити чемпіонат, федерації (але не ліги!) мають відправити список кваліфікованих команд на наступні європейські кубки, грунтуючись на спортивних результатах поточного сезону.

УЄФА забезпечить застосування критеріїв спортивної значущості та прозорості, в іншому випадку залишає за собою право відмовити в допуску до єврокубків.