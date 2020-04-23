УЄФА хоче переконатися, що національні чемпіонати завершаться до 3 серпня

УЄФА хоче переконатися, що національні чемпіонати завершаться до 3 серпня

Укрінформ
На засіданні Виконкому Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), яке відбулася сьогодні, 23 квітня, в режимі відеоконференції, було прийнято кілька рекомендацій для країн-членів.

Догравання національних чемпіонатів-2019/20 не повинно виходити за межі дати 3 серпня, повідомляє SportMediaset.

55 членів-федерацій повинні до 27 травня подати плани-календарі своїх чемпіонатів.

УЄФА хоче переконатися, що всі асоціації зможуть дограти матчі, що залишилися в календарі.

У разі неможливості закінчити чемпіонат, федерації (але не ліги!) мають відправити список кваліфікованих команд на наступні європейські кубки, грунтуючись на спортивних результатах поточного сезону.

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УЄФА забезпечить застосування критеріїв спортивної значущості та прозорості, в іншому випадку залишає за собою право відмовити в допуску до єврокубків.

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