Вибори президента УПЛ перенесли на 25 травня
Укрінформ
Вибори президента української футбольної Прем'єр-ліги, що мали відбутися 27 квітня, перенесено.
Нова дата проведення виборів - 25 травня, повідомляє у п'ятницю пресслужба Прем'єр-ліги.
"За результатами обговорення питання щодо виборів президента української Прем'єр-ліги дирекція УПЛ, базуючись на постанові Кабінету міністрів України про продовження карантину до 11 травня, ухвалила рішення перенести вибори очільника ліги з 27 квітня на 25 травня", - зазначається у повідомленні.
Місце проведення виборів - київський Будинок футболу. Час початку засідання - о 12.30.
Раныше повідомлялося, що першим кандидатом на посаду президента УПЛ став Олександр Шевченко, який очолює федерацію футболу Львівської області, Пізніше футбольний клуб "Карпати" (Львів) запропонував кандидатуру Олега Смалійчука.
Фото: upl.ua.