Вибори президента УПЛ перенесли на 25 травня

Вибори президента української футбольної Прем'єр-ліги, що мали відбутися 27 квітня, перенесено.

Нова дата проведення виборів - 25 травня, повідомляє у п'ятницю пресслужба Прем'єр-ліги.

"За результатами обговорення питання щодо виборів президента української Прем'єр-ліги дирекція УПЛ, базуючись на постанові Кабінету міністрів України про продовження карантину до 11 травня, ухвалила рішення перенести вибори очільника ліги з 27 квітня на 25 травня", - зазначається у повідомленні.

Місце проведення виборів - київський Будинок футболу. Час початку засідання - о 12.30.

Раныше повідомлялося, що першим кандидатом на посаду президента УПЛ став Олександр Шевченко, який очолює федерацію футболу Львівської області, Пізніше футбольний клуб "Карпати" (Львів) запропонував кандидатуру Олега Смалійчука.

Фото: upl.ua.