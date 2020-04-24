Мадридський "Реал" хоче поновити тренування 4 травня

Найтитулованіший футбольний клуб Європи "Реал" (Мадрид) планує незабаром відновити тренування, перервані через пандемію коронавірусу.

Перше з них має відбутися вже 4 травня на клубній базі у Вальдебебасі, яка розташована поблизу Мадрида, повідомляє іспанська спортивна газета Marca.

"Після занять футболісти повинні одразу ж якомога швидше роз'їжджатися по домівках, аби мінімізувати контакти зі співробітниками бази та клубу", - зазначається у повідомленні.

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Тренувальну база у Вальдебебасі закрили з 12 березня, коли у одного із гравців баскетбольного клубу "Реал" виявили коронавірус.

Фото: marca.com.