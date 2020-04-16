Перша "ракетка" світу Новак Джокович пожертвував значну суму італійським лікарням

Перша "ракетка" світу 32-річний сербський тенісист Новак Джокович та його дружина Олена зробили велику пожертву італійським лікарням провінції Бергамо на боротьбу з коронавірусом.

Зібрані кошти підуть на придбання засобів захисту від вірусу, а також нового обладнання для лікарень. Про це повідомив глава охорони здоров'я Ломбардії Джуліо Галлера.

"Ми не очікували, що нам надійде пожертвування від такого авторитетного відправника. Сьогодні нас підтримують багато компаній, організації, асоціації та приватні особи, я дякую всім за проявлену щедрість. Однак мене дуже зворушило, коли я побачив серед усіх імен кращого тенісиста світу Новака Джоковича. Я був вражений, що він сказав: "Мені все одно, дізнаються про це, якщо тільки це не допоможе залучити інших жертводавців, завдяки моєму прикладу.

Зібрані кошти пішли на придбання респіраторів, масок, халатів та інших засобів захисту, а також на закупівлю обладнання. Пожертвування Джоковича дозволить модернізувати відділення інтенсивної терапії лікарні Тревільо", - передає слова Галлера XSPORT.

Раніше Новак Джокович перевів 1 млн євро на боротьбу з коронавірусом у Сербії. Кошти пішли на придбання медичного обладнання та всього необхідного для лікарень.

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Як повідомлялося, станом на ранок 16 квітня у світі зареєстрували понад два мільйони випадків зараження коронавірусом, з них - понад пів мільйона людей одужали і 134 669 померли. В Україні підтверджено 4161 випадок захворювання на COVID-19. За добу зареєстровано 397 нових випадків.

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