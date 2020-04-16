Клуби АПЛ хочуть дограти матчі до 30 червня, коли завершуються контракти у гравців

Багато клубів англійської Прем'єр-ліги хочуть дограти футбольний сезон-2019/20 до 30 червня.

Клуби побоюються, що футболісти, у яких завершуються контракти, можуть залишити команди. Про це повідомляє Sky Sports.

Очікується, що рішення розглядатиметься у п'ятницю під час чергової зустрічі представників клубів. Втім, один із представників АПЛ зазначив, що зустріч буде присвячена фінансовим питанням "виживання" клубів через пандемію коронавірусу, а сезон може бути скасований, якщо влада вирішить, що відновлювати змагання небезпечно.

Більшості команд Прем'єр-ліги залишилося зіграти дев'ять ігор, у тому числі й лідеру чемпіонату "Ліверпулю", який мав перевагу у 25 очок на час призупинення змагань у березні.

Як повідомлялося, на момент призупинення сезону в англійській футбольній Прем'єр-лізі через пандемію коронавірусу залишилося зіграти дев'яносто два поєдинки. Розглядається варіант, коли команди проведуть зустрічі на своїх стадіонах без глядачів протягом п'яти тижнів.

ФІФА у свою чергу рекомендувала клубам пролонгувати контракти, термін яких у деяких футболістів закінчується 30 червня, до фактичного закінчення сезону. УЄФА розіслав асоціаціям лист, закликавши не поспішати з достроковим завершенням нинішнього сезону.

Фото: skysports.com