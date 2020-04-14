Футбольний сезон в АПЛ можуть дограти протягом п'яти тижнів

На момент призупинення сезону в англійській футбольній Прем'єр-лізі через пандемію коронавірусу, в чемпіонаті залишилося зіграти дев'яносто два поєдинки.

Нині в Англії схиляються до варіанту, коли команди проведуть зустрічі на своїх стадіонах, але без глядачів. Дограти планують протягом п'яти тижнів, стверджує видання The Telegraph.

"Розраховувати на те, що турнір відновиться у травні не доводиться. Скоріш за все, рестарт в АПЛ відбудеться у червні. Календар планують спеціально підлаштувати під ТВ-трансляції, щоб показати усі без винятку ігри", - зазначається у повідомленні.

Також розглядається варіант, коли деякі зустрічі сожуть пройти на нейтральних полях. Футбольна асоціація Англії запропонувала для цього стадіон "Вемблі".

Фото: premierleague.com.