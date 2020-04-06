ФІФА перенесе трансферне вікно, контракти пролонгують до завершення сезону

Міжнародна федерація футболу закликає не звільняти працівників клубів і радить скорочувати зарплати.

ФІФА домовилася з представниками конфедерацій, ліг і клубів про низку рішень з кількох питань, що виникли через пандемію коронавірусу. Насамперед вирішили, що контракти, термін яких у деяких футболістів закінчується 30 червня, пролонгують до фактичного закінчення сезону, повідомляє BBC.

Всі сторони переговорів зійшлися на думці, що чемпіонати не вдасться завершити до 30 червня, як планувалося спочатку. Тому прийняли рішення про перенесення термінів трансферного вікна. ФІФА готова схвалити перенесення, якщо нове трансферне вікно за термінами виявиться між нинішнім і наступним сезонами.

Також ФІФА закликала клуби усіма способами спробувати зберегти робочі місця в клубах. Організація радить скорочувати зарплати і брати участь в держпрограмах.

Нагадаємо, що УЄФА розіслав асоціаціям лист, закликавши не поспішати з достроковим завершенням нинішнього сезону.