Футбольні асоціації самостійно визначатимуть строки завершення сезону-2019/20 - ЗМІ

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) планує подовжити футбольний сезон-2019/20 на невизначений термін.

Це дозволить футбольним асоціаціям самостійно вирішувати, коли завершити сезон, адже в кожній країні різна ситуація з поширенням коронавірусу, повідомляє The Athletic.

ФІФА також планує змінити дати літнього трансферного вікна і дозволити подовження контрактів із гравцями, чиї угоди закінчуються до 30 червня.

Видання зазначає, що офіційно своє рішення організація оголосить протягом 48 годин.

Як повідомлялося, минулого тижня УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах. 1 квітня вже повідомлялося про готовність УЄФА розширити необхідні часові рамки. Раніше організація наполягала на тому, щоб чемпіонати завершили до 30 червня.

Українська Прем'єр-ліга розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.