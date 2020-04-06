Футбольні асоціації самостійно визначатимуть строки завершення сезону-2019/20 - ЗМІ
Це дозволить футбольним асоціаціям самостійно вирішувати, коли завершити сезон, адже в кожній країні різна ситуація з поширенням коронавірусу, повідомляє The Athletic.
ФІФА також планує змінити дати літнього трансферного вікна і дозволити подовження контрактів із гравцями, чиї угоди закінчуються до 30 червня.
Видання зазначає, що офіційно своє рішення організація оголосить протягом 48 годин.
Як повідомлялося, минулого тижня УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах. 1 квітня вже повідомлялося про готовність УЄФА розширити необхідні часові рамки. Раніше організація наполягала на тому, щоб чемпіонати завершили до 30 червня.
Українська Прем'єр-ліга розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.