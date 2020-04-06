Чемпіонат Білорусі з міні-футболу призупинено до 25 квітня

Старт плей-офф чемпіонату Білорусі з міні-футболу перенесено з 11 на 25 квітня.

Виконком ГО "Білоруська асоціація міні-футболу (футзалу)" прийняв рішення перенести початок фінальної стадії чемпіонату (плей-офф) на два тижні вперед - з 11 на 25 квітня, повідомляє mini-football.by.

Три заключних тури Асоціація рекомендувала грати без глядачів, що знайшло розуміння серед учасників чемпіонату.

Двохколовий турнір практично завершено. Ще не зіграні два матчі - в Щучині (з "Динамо-БНТУ") і Світлогорську (з "Дорожником"). Вони не скасовані - перенесені і будуть проведені до початку плей-офф.

У понеділок, 20 квітня, Виконком БАМФ проаналізує санітарно-епідеміологічну ситуацію в країні і рекомендації Міністерства охорони здоров'я і прийме рішення про відновлення (або продовження призупинення) чемпіонату. Фінальні турніри команд першої ліги також переносяться на більш пізні терміни.

Юнацький чемпіонат Білорусі припинено з 16 березня і буде відновлений після дозволу Міністерства спорту і туризму проводити спортивні та спортивно-масові заходи за участю дітей та підлітків.