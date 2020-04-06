Футбол: УЄФА переніс червневі матчі відбору жіночого Євро-2021

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про перенесення червневих поєдинків відбіркового турніру Євро-2021 серед жіночих команд.

У цьому списку - матчі збірної України з Ірландією (5 червня, вдома) та Грецією (9 червня, в гостях), повідомляє пресслужба УАФ.

Нові дати проведення цих ігор будуть призначені пізніше. На осінь попередньо була запланована лише одна зустріч збірної України - з Чорногорією (22 вересня, вдома).

Нагадаємо, раніше УЄФА з огляду на ситуацію з пандемією коронавірусу переніс офіційні матчі кваліфікації жіночого Євро, які мали відбутися в березні й квітні. Збірна України мала в цей період зіграти в Чорногорії (10 квітня) та приймати Грецію (14 квітня).

Турнірна таблиця відбіркової групи I: Ірландія - 13 очок (після 4-х ігор), Німеччина - 12 (4), Греція - 4 (4), Україна - 0 (3), Чорногорія - 0 (4).

Фінальний турнір жіночого Євро мав відбутися в Англії у липні 2021 року, але УЄФА скоригує цю дату.