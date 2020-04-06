"Реал" втратить 70 млн євро, якщо футбольний сезон не поновлять

Знаменитий футбольний клуб "Реал" (Мадрид) втратить 70 млн євро, якщо сезон в іспанській Примері не поновиться.

Враховуються телевізійні права на матчі, а також доходи від домашніх поєдинків команди, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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"Навіть у тому випадку, якщо "Реал" проведе решту домашніх матчів на "Сантьяго Бернабеу" без глядачів, "Реал" втрачає близько 35 млн євро. Також мадридці втрачають приблизно 100 тис євро виручки на день від відвідування музею стадіону, який також зачинено через епідемію коронавірусу. Музей "Сантьяго Бернабеу" - третє за відвідуваністю туристичне місце у Мадриді", - зазначається у повідомленні.