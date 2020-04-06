УЄФА назвав дату представлення єдиного календаря закінчення сезону

Союз європейських футбольних асоціацій представить новий єдиний календар закінчення сезону-2019/2020 18 травня.

Про це повідомляє іспанське спортивне видання Marca.

Фахівці організації на чолі з директором зі змагань Джорджо Маркетті нині працюють над таким календарем.

В УЄФА сподіваються, що провідні європейські чемпіонати відновляться на початку червня. Щоправда, такому оптимістичному сценарію має сприяти ситуація з пандемією коронавырусу. Якщо все буде добре, вирішальні стадії Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА, скоріш за все, пройдуть у форматі фіналу чотирьох.