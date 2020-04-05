Втрати АПЛ можуть сягнути 1,1 мільярда фунтів – ЗМІ

Гравці можуть зменшити збитки клубів, якщо підуть на зниження зарплати.

Футболістам англійської прем’єр-ліги (АПЛ) повідомили, що клуби можуть втратити 1,137 мільярда фунтів через кризу, викликану пандемією коронавірусу. Деякі англійські клуби намагаються переконати гравців піти на 30% зниження зарплати або відстрочку по її виплаті, повідомляє видання The Telegraph.

АПЛ повідомила гравцям, що організація втратить близько 762 мільйонів фунтів через відсутність трансляцій, якщо сезон не дограють. 200 мільйонів фунтів АПЛ втратить на продажу квитків. Ще 175 мільйонів клуби втратять на спонсорських контрактах.

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Також на зборах клуби повідомили представникам гравців, що зарплата футболістів становить близько половини всіх витрат клубу. Якщо гравці погодяться на зниження зарплати або відстрочку, то клуби отримають близько 570 мільйонів фунтів, що покриє майже половину загальних втрат. Гравці погодилися розглянути пропозицію.

Нагадаємо, АПЛ повідомила, що чемпіонат не відновлять на початку травня.