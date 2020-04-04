Чому футбольний сезон потрібно скасувати

ФІФА та УЄФА повинні найближчими днями прийняти важке рішення і скасувати завершення футбольного сезону.

Давайте, зізнаємось собі. Футбольний сезон-2019/20 навряд чи вже колись дограють. ФІФА, УЄФА і національні ліги вперто обманюють себе та нас, і вигадують нові дедлайни завершення сезону. Останній термін від УЄФА – завершити футбольні чемпіонати в Європі до 3 серпня. Щоправда як і коли саме догравати сезони ніхто не уявляє. Усі чекають на дозвіл урядів та медиків.

Топові ліги заявили, що у травні вони точно не гратимуть. Червень також під питанням, зважаючи на шалені темпи розповсюдження коронавірусу. В Італії та Іспанії зараз пік епідемії. Щодна помирає під тисячу людей. Як показує досвід Китаю, де пік пройшли в лютому-березні, на відновлення нормального життя потрібно майже три місяці. І не факт, що не трапиться повторна хвиля епідемії.

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За таких обставин дуже дивно, що футбольна влада затягує час. Сьогодні потрібно приймати радикальні кроки і все скасовувати. Адекватні ліги вже йдуть на це. Чемпіонат Бельгії вже фактично скасували. Чемпіонат Нідерландів достроково завершать за кілька днів. Половина клубів італійської Серії А за те, аби чемпіонат завершити. Навіть в самій УЄФА вже немає єдності по цьому питанню. Президент організації Александер Чеферін каже, що потрібно до останнього намагатися завершити сезон. Втім, його заступники припускають, що футбол повинен змиритися і не ризикувати здоров’ям гравців.

Вважаю, що ФІФА та УЄФА повинні найближчими днями прийняти важке рішення і скасувати завершення футбольного сезону. Ліги, профсоюзи гравців, спонсори та бродкастери мають сісти за стіл переговорів і про все домовитись. Насамперед, потрібно створити алгоритм порятунку більшості ліг та клубів від банкрутств. Дійти згоди по контрактам, зарплатам і трансферам.

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Дуже гостро стоятиме питання результатів. Хто чемпіон, хто гратиме в єврокубках, який буде обмін між лігами? Тут універсального рішення немає. Кожна ліга повинна самостійно це вирішити. Як на мене, краще не проголошувати чемпіонів і невдах. Бо завжди будуть незадоволені, які підуть в суди і погрожуватимуть демаршами. Можливо хай проголосять неофіційних «моральних» чемпіонів, адже по факту ніхто в Європі ще не виграв свій національний чемпіонат.

Що робити гравцям? Йти у відпустки, готуватися до скорочення зарплат і чекати на відновлення тренувальних таборів. Про догравання сезону-2019/20 слід забути. Краще вчасно розпочати новий сезон і не знущатися над календарем. Рано чи пізно футбол повернеться. Повноцінно повернеться.

Святослав Василик, Київ