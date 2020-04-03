УЄФА допускатиме в єврокубки клуби з достроково завершених чемпіонатів
Віце-президент УЄФА Мішель Ува заявив, що Європейський футбольний союз не збирається забороняти грати в єврокубках представникам тих країн, де через пандемію коронавірусу вирішили не завершувати футбольні чемпіонати, повідомляє Gazzetta dello Sport.
«Рішення, які приймаються на користь здоров'я і життя людей, не повинні мати ніяких негативних наслідків. Тому ми не плануємо застосовувати будь-які заходи аби «заохочувати» національних асоціацій для завершення турнірів.
Крім того, навіть якщо в країнах не буде урядових декретів про заборону проведення спортивних змагань, але клуби вирішать, що тренуватися і грати небезпечно, клуби з цих країн не втратять шансів на єврокубки. Як будуть визначатися представники в євротурніри? Ми працюємо над визначенням критеріїв», - розповів Ува.
Нагадаємо, УЄФА рекомендував національним асоціаціям все-таки завершити чемпіонати. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.