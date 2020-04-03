УЄФА допускатиме в єврокубки клуби з достроково завершених чемпіонатів

УЄФА не тиснутиме на федерації, аби ті обов’язково догравали чемпіонати.

Віце-президент УЄФА Мішель Ува заявив, що Європейський футбольний союз не збирається забороняти грати в єврокубках представникам тих країн, де через пандемію коронавірусу вирішили не завершувати футбольні чемпіонати, повідомляє Gazzetta dello Sport.

«Рішення, які приймаються на користь здоров'я і життя людей, не повинні мати ніяких негативних наслідків. Тому ми не плануємо застосовувати будь-які заходи аби «заохочувати» національних асоціацій для завершення турнірів.

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Крім того, навіть якщо в країнах не буде урядових декретів про заборону проведення спортивних змагань, але клуби вирішать, що тренуватися і грати небезпечно, клуби з цих країн не втратять шансів на єврокубки. Як будуть визначатися представники в євротурніри? Ми працюємо над визначенням критеріїв», - розповів Ува.

Нагадаємо, УЄФА рекомендував національним асоціаціям все-таки завершити чемпіонати. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.