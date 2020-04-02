Слідом за Бельгією чемпіонат можуть завершити і в Нідерландах

В Європі починають достроково завершувати футбольні чемпіонати.

Популярні нідерландські клуби АЗ (Алкмаар) і ПСВ (Ейндховен) повідомили Королівському футбольному союзу Нідерландів, що хочуть завершити сезон в елітному дивізіоні (Ередивізії). Клуби приєдналися до «Аякса» (Амстердам), який першим висловив таку пропозицію, повідомляє AD.

Представники обох клубів провели телефонну розмову з амстердамською командою і підтримали ініціативу припинити чемпіонат. Команди домовилися далі діяти спільно.

Нідерландський футбольний союз найближчим часом має намір провести відеоконференцію, на якій обговорить з клубами план подальшого продовження сезону. Раніше стало відомо, що чемпіонат Бельгії завершать достроково через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, у Нідерландах після 25-ти турів лідирує «Аякс», який за додатковими показниками випереджає АЗ. ПСВ посідає 4-е місце.