Українець Соболь у складі «Брюгге» може достроково стати чемпіоном Бельгії

«Гент», за який грають Яремчук, Безус і Пластун, посяде друге місце і отримає путівку у кваліфікацію ЛЧ.

Футбольний чемпіонат Бельгії остаточно припинять через коронавірус. Таким чином, чемпіоном Бельгії стане «Брюгге», за який виступає українець Едуард Соболь, повідомляє HLN.

Друге місце та право на виступ у відбірковому етапі Ліги чемпіонів отримає «Гент». У його складі грають українці Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Подібний крок рекомендувало керівництво елітної ліги Бельгії, тепер її повинні схвалити на генеральній асамблеї. Також спеціальна робоча група визначить, чи можливо достроково завершити Кубок країни.

Нагадаємо, УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.