Соболь входить до першої трійки кращих футболістів чемпіонату Бельгії - InStat Index

Захисник "Брюгге" і збірної України Едуард Соболь входить до трійки кращих футболістів поточного чемпіонату Бельгії за рейтингом ефективності гри - InStat Index.

Середній бал Соболя становить 298 балів. Такий же показник у капітана "Гента" Вадіса Одіджа-Офоє, а на першому місці одноклубник Соболя - Крепін Діатта (305 балів), повідомляє "Команда №1".

Читайте також: УАФ призупинила усі футбольні турніри в Україні

У Топ-20 входить і український півзахисник "Гента" Роман Безус - 276 балів. Серед представників свого амплуа, центральних атакуючих хавбеків, він посідає третє місце.

Фото clubbrugge.be.