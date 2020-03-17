УАФ призупинила усі футбольні турніри в Україні

Всі тури УПЛ перенесли на невизначений термін.

Виконком УАФ прийняв рішення призупинити всі чемпіонати України з футболу на невизначений термін, повідомляє сайт УАФ.

Чемпіонати припинені до наступного рішення. Це стосується УПЛ, першої ліги, другої ліги, Кубка України, чемпіонатів U-21 і U-19, національної першості серед жінок, футзальних турнірів.

Чемпіонат планують відновити, коли ситуація з коронавірусом покращиться.

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Як повідомляв глава УАФ Андрій Павелко якщо УПЛ не вдасться відновити, то щодо розподілу місць будуть консультації з УЄФА.

Нагадаємо, сьогодні УЄФА прийняв рішення про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Матчі всіх європейських ліг мають завершити до 30 червня.