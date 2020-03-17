Павелко звернувся до виконкому УАФ з проханням зупинити футбольний чемпіонат України

Невдовзі про призупинення УПЛ повідомлять офіційно.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив про намір призупинити усі футбольні змагання в Україні на невизначений термін у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє FootballHub.

«Безпека та здоров’я футбольної спільноти, України та всієї Європи понад усе! Разом з колегами з Виконкому УЄФА підтримали проект рішення про перенесення Євро-2020 на наступний рік. Жодної паніки, лише холодна оцінка поточного стану справ і турбота про вболівальників, футболістів, тренерів та всіх, хто творить сучасний футбол.

Спеціальна робоча група УЄФА надалі буде детально моніторити ситуацію, пов’язану з епідемією коронавірусу, та пропонуватиме графік продовження клубних змагань, які проходять під егідою УЄФА, а також товариських матчів збірних.

Паралельно я звернувся до виконкому УАФ з проханням підтримати проект рішення про призупинення в нашій державі всіх футбольних змагань. До прийняття наступного рішення. Це також вимушений, але абсолютно закономірний крок в непростій епідеміологічній ситуації, яка склалася зараз в Україні і всьому світі.

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Чекаємо добрих новин від Кабінету міністрів, Президента і відповідальних служб. Вірю, що вже зовсім скоро ситуація зміниться на краще і ми відновимо чемпіонат, який обов’язково повинні дограти», - розповів Андрій Павелко.

Нагадаємо, сьогодні УЄФА прийняв рішення про перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Матчі всіх європейських ліг мають завершити до 30 червня.